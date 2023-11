Seis cearenses são medalhistas nos Jogos Pan-Americanos; confira os nomes

Sediado em Santiago, no Chile, os Jogos Pan-Americanos chegaram ao fim neste domingo, 5. Ao todo, o esporte olímpico brasileiro encerrou a competição com 205 medalhas conquistadas. Dessas, 6 foram vencidas por esportistas cearenses.

O grande destaque ficou para Matheus Lima, do atletismo. O competidor foi ouro 4x100m e prata nos 400m com barreira. Nascido em Fortaleza, Matheus chegou a treinar em uma escolinha de futebol, mas não seguiu no esporte. Vale destacar que chegou a treinar na rua por um tempo.

Os outros responsáveis pelo estado do Ceará ter subido ao local mais alto do pódio foram Lucas Rabelo, no skate, Adriana de Castro, no handebol, e a dupla Manoel Messias e Vittoria Lopes, no triatlo. No tênis, Thiago Monteiro ficou apenas com o bronze da modalidade.