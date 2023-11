Fluminense x Boca Juniors: tudo sobre final da Libertadores 2023

Ao longo do torneio, o Fluminense foi avassalador, chegando a deixar o favorito River Plate na segunda colocação do grupo e eliminando o Internacional, nas semifinais, de virada em Porto Alegre.

Fluminense e Boca Juniors irão se enfrentar pela decisão da Copa Libertadores da América de 2023. Com históricos distintos, a equipe brasileira busca sua primeira conquista do torneio, enquanto os argentinos buscam empatar com o Independiente como clube que mais vezes venceu a Libertadores.

O Boca Juniors se classificou em seu grupo na primeira posição, mas nas fases do mata-mata foram diversas classificações heroicas. Nas oitavas até a semifinal, a equipe se classificou em todas as situações nos pênaltis.

Do lado do Boca, o colombiano apitou 13 jogos dos argentinos. Nesta temporada, ele apitou o primeiro jogo das semifinais contra o Palmeiras, que terminou em 0x0 .

Amuleto da sorte em finais

Wilmar Roldán, até então, tem trazido sorte aos brasileiros nas finais em que ele foi árbitro. O colombiano apitou duas finais com equipes do Brasil e em ambas os brasileiros venceram.

Em relação muito parecida com o Fluminense, os dois clubes que venceram sob a atuação de Wilmar, o Corinthians em 2012 e o Atlético-MG em 2017, foram justamente as primeiras conquistas do torneio continental, algo que o Fluminense está buscando em 2023.

Mística aliada com a última conquista do rival do Boca

A campanha do Fluminense em 2023 é bastante parecida com a campanha do River Plate em 2018, quando venceu a Libertadores frente ao Boca Juniors, que será o algoz do Fluminense.

Nas oitavas de final, venceram um time argentino em casa após empate fora de casa.

River Plate eliminou o Racing.

eliminou o Racing. Fluminense eliminou o Argentinos Juniors.

Nas quartas de final, venceram o jogo de volta por 3 a 1.

River Plate venceu o Independiente.

Fluminense venceu o Olimpia.

Nas semifinais, os jogos de volta foram disputados em Porto Alegre, e as equipes fizeram dois gols nos últimos 10 minutos para garantir a classificação.

River Plate contra o Grêmio.

contra o Grêmio. Fluminense contra o Inter.

E a final de ambos foi com o Boca; basta saber se o destino do Fluminense será igual ao do River.

Fluminense x Boca Juniors: destaques



Confira abaixo os destaques de cada clube:

Fluminense: German Cano e André

O grande destaque do Fluminense é o artilheiro da Libertadores 2023, German Cano, com 11 gols. O argentino vem sendo a grande estrela da equipe durante todo o ano; ao todo, ele balançou as redes 36 vezes, e marcou o gol da classificação frente ao Internacional no segundo jogo da semifinal.

No meio de campo, o jovem volante André é uma peça primordial no esquema montado por Fernando Diniz. O jogador é o principal pilar na defesa do Fluminense - muitas vezes chegou a ser usado como zagueiro - e auxilia bastante na transição para o ataque.

Por suas ótimas atuações, já chegou a ser convocado para a seleção brasileira principal.

Boca Juniors: Sergio Romero e Edinson Cavani

Sergio Romero foi o grande responsável pela classificação da equipe argentina até a grande final. Nesta temporada, o Boca Juniors marcou história sendo a equipe que se classificou nos pênaltis nas oitavas até chegar à final.

Cavani, um dos maiores atacantes da história do Uruguai, ainda não prosperou ao ponto de ser um dos principais jogadores do time, apesar de marcar gols importantes. Ainda precisa se firmar para a torcida “xeneize”.

Libertadores: Títulos do Boca Juniors

O Boca Juniors, caso vença o Fluminense, pode ganhar o título de maior campeão da Libertadores da história, ao lado do Independiente, também da Argentina. Com seis conquistas, o último título continental foi em 2007, quando venceu o Grêmio na final.

No Campeonato Argentino, o Boca, assim como na Libertadores, é a segunda equipe com mais conquistas. Com 34 títulos, o maior campeão do país é o seu maior rival, River Plate, com 37 taças vencidas.

Libertadores: Títulos do Fluminense

O Fluminense busca sua primeira conquista da Copa Libertadores. Com apenas uma final em 121 anos, em 2008 foi a única vez que a equipe esteve mais próxima do título, mas acabou deixando escapar com uma derrota nos pênaltis para a LDU.

No âmbito nacional, a equipe tricolor tem quatro Campeonatos Brasileiros e uma conquista da Copa do Brasil.



Fase de grupos: US$ 3 milhões (R$ 15,7 milhões) + US$ 300 mil (R$ 1,57 milhão) por vitória.



US$ 3 milhões (R$ 15,7 milhões) + US$ 300 mil (R$ 1,57 milhão) por vitória. Oitavas de final: US$ 1,25 milhão (R$ 6,6 milhões)



US$ 1,25 milhão (R$ 6,6 milhões) Quartas de final: US$ 1,7 milhão (R$ 8,9 milhões)



US$ 1,7 milhão (R$ 8,9 milhões) Semifinal: US$ 2,3 milhões (R$ 12,1 milhões)



US$ 2,3 milhões (R$ 12,1 milhões) Vice-campeão: US$ 7 milhões (R$ 36,7 milhões)



US$ 7 milhões (R$ 36,7 milhões) Campeão: US$ 18 milhões (R$ 94,5 milhões)

Copa Libertadores: todos os campeões

1960: Peñarol x Olimpia (Peñarol campeão)



1961: Peñarol x Palmeiras (Peñarol campeão)



1962: Santos x Peñarol (Santos campeão)



1963: Santos x Boca Juniors (Santos campeão) *



1964: Independiente x Nacional-URU (Independiente campeão)



1965: Independiente x Peñarol (Independiente)



1966: Peñarol x River Plate (Peñarol campeão)



1967: Racing x Nacional-URU (Racing campeão)



1968: Estudiantes x Palmeiras (Estudiantes campeão) *



1969: Estudiantes x Nacional-URU (Estudiantes campeão)



1970: Estudiantes x Peñarol (Estudiantes campeão)



1971: Nacional-URU x Estudiantes (Nacional-URU campeão)



1972: Independiente x Universitario-PER (Independiente campeão)



1973: Independiente x Colo Colo (Independiente campeão)



1974: Independiente x São Paulo (Independiente campeão) *



1975: Independiente x Unión Española-CHI (Independiente campeão)



1976: Cruzeiro x River Plate (Cruzeiro campeão) *



1977: Boca Juniors x Cruzeiro (Boca campeão) *



1978: Boca Juniors x Deportivo Cali (Boca campeão)



1979: Olimpia x Boca Juniors (Olimpia campeão)



1980: Nacional-URU x Internacional (Nacional-URU campeão)



1981: Flamengo x Cobreloa (Flamengo campeão)



1982: Peñarol x Cobreloa (Peñarol campeão)



1983: Grêmio x Peñarol (Grêmio campeão)



1984: Independiente x Grêmio (Independiente campeão)



1985: Argentinos Jrs x América de Cali (Argentinos Jrs campeão)



1986: River Plate x América de Cali (River campeão)



1987: Peñarol x América de Cali (Peñarol campeão)



1988: Nacional-URU x Newell’s Old Boys (Nacional-URU campeão)



1989: Atlético Nacional x Olimpia (Atlético Nacional campeão)



1990: Olimpia x Barcelona de Guayaquil (Olimpia campeão)



1991: Colo Colo x Olimpia (Colo Colo campeão)



1992: São Paulo x Newell’s Old Boys (São Paulo campeão) *



1993: São Paulo x Universidad Católica (São Paulo campeão)



1994: Vélez x São Paulo (Vélez campeão) *



1995: Grêmio x Atlético Nacional (Grêmio campeão)



1996: River Plate x América de Cali (River campeão)



1997: Cruzeiro x Sporting Cristal (Cruzeiro campeão)



1998: Vasco x Barcelona de Guayaquil (Vasco campeão)



1999: Palmeiras x Deportivo Cali (Palmeiras campeão)



2000: Boca Juniors x Palmeiras (Boca campeão) *



2001: Boca Juniors x Cruz Azul-MEX (Boca campeão)



2002: Olimpia x São Caetano (Olimpia campeão)



2003: Boca Juniors x Santos (Boca campeão) *



2004: Once Caldas x Boca Juniors (Once Caldas campeão)



2005: São Paulo x Atlético-PR (São Paulo campeão)



2006: Internacional x São Paulo (Internacional campeão)



2007: Boca Juniors x Grêmio (Boca Juniors campeão) *



2008: LDU x Fluminense (LDU campeã)



2009: Estudiantes x Cruzeiro (Estudiantes campeão) *



2010: Internacional x Chivas-MEX (Internacional campeão)



2011: Santos x Peñarol (Santos campeão)



2012: Corinthians x Boca Juniors (Corinthians campeão) *



2013: Atlético-MG x Olimpia (Atlético-MG campeão)



2014: San Lorenzo x Nacional-PAR (San Lorenzo campeão)



2015: River Plate x Tigres-MEX (River campeão)



2016: Atlético Nacional x Independiente Del Valle (Atlético Nacional campeão)



2017: Grêmio x Lanús (Grêmio campeão) *



2018: Boca Juniors x River Plate (River Plate campeão)



2019: Flamengo x River Plate (Flamengo campeão) *



2020: Palmeiras x Santos (Palmeiras campeão)



2021: Palmeiras x Flamengo (Palmeiras campeão)



2022: Flamengo x Athletico Paranaense (Flamengo campeão)



* Finais entre brasileiros e argentinos

