'Emprego duplo' de Diniz gera dúvidas no Fluminense antes da final da Libertadores

Embora o jogo ofensivo, as boas trocas de passe e a posse de bola, características do "dinizismo", permaneçam intactos, a equipe carioca parece ter esquecido a parte defensiva, com uma série de erros que podem custar caro no sonho de conquistar a sua primeira taça do principal torneio sul-americano de clubes.

Depois de exibir um futebol brilhante pelo Fluminense, o técnico Fernando Diniz dá sinais de ter perdido um pouco o comando do time desde que assumiu também a Seleção Brasileira, levantando dúvidas antes da final da Copa Libertadores, no sábado (4), contra o Boca Juniors.

No entanto, algumas atuações desde então, muito aquém do esperado, têm feito disparar alarmes entre os torcedores, que começam a duvidar se é bom o clube "ceder" seu treinador à Seleção Brasileira.

Os tricolores entenderam a escolha como uma forma de reconhecimento ao excelente trabalho como treinador do clube, aquele que joga da forma mais bonita e ofensiva do Brasil.

É difícil atribuir a queda no desempenho do Fluminense no Brasileirão apenas à chegada de Diniz à Seleção, já que nesse período o time carioca disputou as semifinais da Libertadores contra o Inter e poupou vários titulares no campeonato para as partidas do torneio continental.

O técnico também tem problemas que se acumulam em sua dupla função.

Ele começou a receber as primeiras críticas após os dois últimos jogos no comando da Seleção, em que empatou em casa com a Venezuela e perdeu na visita ao Uruguai, com um futebol bastante decepcionante, nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

Os próximos dois jogos do Brasil, em novembro, serão, portanto, desafios importantes: visitará a Colômbia e receberá a campeã mundial Argentina no Maracanã, algo que poderá tirar mais atenção do treinador, em detrimento do seu clube.

E por último, o "apagão" do Fluminense no Brasileirão poderá afetar o clube carioca, já que depois de ter sido um dos principais perseguidores do líder, o Botafogo, durante boa parte do campeonato, ocupa atualmente a oitava colocação, a quatro pontos da zona de classificação para a próxima Libertadores.

Se não vencer no sábado (só a vitória garante a participação na Libertadores de 2024), o Fluminense poderá ter muitas dificuldades para disputar a principal competição sul-americana de clubes no ano que vem.

