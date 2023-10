Libertadores: Palmeiras derrota Atlético Nacional para chegar à final

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

EM BUSCA DO BI

O Palmeiras derrotou o Atlético Nacional (Colômbia) por 3 a 1, na noite desta terça-feira (17) no estádio Metropolitano de Techo, em Bogotá, para garantir a classificação para a decisão da Copa Libertadores de futebol feminino. Com isso as Palestrinas protagonizarão uma final brasileira (com Internacional ou Corinthians) para buscarem o bicampeonato da competição.