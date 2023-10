Carlo Ancelotti volta a negar acerto com a seleção brasileira: "São rumores"

O técnico Carlo Ancelotti voltou a negar a possibilidade de assumir a seleção brasileira. Em entrevista à Rádio Anch'io Sport, o atual treinador do Real Madrid disse que todas as notícias sobre o tema são rumores e que está satisfeito no clube.

"Acordo com o Brasil? É tudo uma questão de rumores, de ligações... Me sinto muito bem no Real Madrid como as coisas estão. Começamos a nossa temporada de forma excelente e esperamos continuar ao mesmo nível", disse o italiano.