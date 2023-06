CBF dá acordo como certo e decide esperar por Ancelotti para assumir a seleção brasileira

A CBF decidiu esperar por Carlo Ancelotti. O italiano é o nome favorito da entidade para assumir o comando da Seleção Brasileira. Nos bastidores, a contratação já é dada como certa. A informação foi divulgada pela TV Globo.

Ancelotti tem contrato com o Real Madrid até o final de junho de 2024 e já declarou que irá cumprir o acordo até o final. Desta forma, a ideia da CBF é esperar o término do vínculo do comandante com o clube espanhol para anunciá-lo.

Recentemente, Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, exaltou Carlo Ancelotti. O mandatário rotulou o treinador como um dos melhores do mundo e revelou a preferência dos jogadores.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Nós temos ele (Ancelotti) como um dos melhores treinadores de futebol do mundo. Não só por ser um vencedor em tudo aquilo que ele tem se colocado, mas ele também é, conforme as palavras de todos os atletas que jogam com ele, é a pessoa mais ideal, que gostariam de estar treinando de estar treinando e aprendendo com ele. É um grande gestor de grupos", declarou.

"Os atletas que jogaram com ele tem saudades e elegem ele como melhor treinador que teve na carreira. Aqueles novos que ainda sonham crescer no futebol, gostariam de ter um treinador como Ancelotti", continuou.

A expectativa é que Ednaldo Rodrigues realize um pronunciamento no final deste mês para revelar o acordo com Ancelotti e como funcionará este período de transição.

A Seleção Brasileira não tem um técnico efetivo desde a saída de Tite após o fim da Copa do Mundo de 2022. No momento, a equipe é dirigida por Ramon Menezes, que comanda o sub-20.