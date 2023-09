Esportes do POVO ao vivo: Estreia do Trem Bala, Leão x Timão, lateral do Ceará e final da Série D

A edição desta quarta-feira, 13, do Esportes do POVO, contará com a presença marcante de Alan Neto para falar sobre a nova fase do Trem Bala. O programa ainda aborda o noticiário completo do futebol cearense: jogo do Fortaleza contra o Corinthians, final do Ferroviário e preparação do Ceará.

Assista ao vivo ao Esportes do POVO desta quarta-feira, 13, a partir das 11 horas: