Casemiro comenta adaptação ao trabalho de Diniz na seleção e evita falar em Copa

Volante do Manchester United evita projetar Mundial de 2026 e foca em duelos contra Bolívia e Peru, sob comando do novo treinador da Amarelinha

"Sabemos que cada treinador tem sua filosofia, sua qualidade, uma forma de jogar. O Diniz está nos mostrando vídeos, comunicando para nós o jeito que ele gosta de jogar. Sem dúvidas, temos uma base, com jogadores que já jogaram a Copa do Mundo, que viemos com o professor Tite. Então, é adaptação. Ele tem uma forma de jogar, mas a base e o conceito do futebol, que é algo que o Diniz vem passando para nós, é a alegria dentro de campo, temos que desfrutar. É uma das coisas mais legais que ele tem falado para nós", declarou Casemiro.

Volante da seleção brasileira, Casemiro concedeu entrevista coletiva na quarta-feira, 6, após o treino da equipe no Mangueirão, em Belém (PA). O jogador do Manchester United falou sobre o processo de adaptação do elenco ao recente trabalho do técnico Fernando Diniz, que fará sua estreia com Amarelinha.

A seleção brasileira estreia nas Eliminatórias Sul-Americanas nesta sexta-feira, 8, contra a Bolívia, às 21h45min (de Brasília), no Mangueirão, em Belém (PA). Casemiro evitou falar sobre a seleção a longo prazo e preferiu manter o foco nos compromissos que já estão à vista.

"A dificuldade começa já no jogo contra a Bolívia. Não adianta pensar na Copa do Mundo, no hexa, e não pensar e jogar bem com a Bolívia. Primeiro, temos que pensar jogo a jogo. Para chegar bem à Copa do Mundo temos que jogar bem contra a Bolívia. A maior expectativa é vencer esse jogo, depois o Peru e assim consequentemente. Queremos jogar bem classificar e depois ganhar a Copa do Mundo, que é o sonho de qualquer jogador", disse.

Este é o primeiro compromisso oficial da seleção brasileira após a eliminação nos pênaltis para a Croácia, nas quartas de final da Copa do Mundo de 2022. Antes, o Brasil fez três amistosos, com o interino Ramon Menezes, da seleção sub-20. Casemiro revelou que, em um primeiro momento, a equipe foca em absorver a forma de jogo de Diniz, antes de pensar no adversário.

"Temos que readaptar com o lado do Diniz. Sabemos que é uma forma diferente de jogar, temos que rapidamente adaptar ao jeito do jogo dele. Ainda não vimos muita coisa da Bolívia porque estamos vendo primeiro a forma de jogar do Diniz. Estamos focados no trabalho dele e quando tiver mais perto do jogo, vamos focar mais na Bolívia. Estamos focando mais no trabalho dele, adaptação, como é o jogo do que qualquer outra coisa", finalizou.