Veiga espera ser decisivo na seleção brasileira e conta com apoio de Diniz

Meia do Palmeiras já trabalhou com o treinador em duas ocasiões e agora tem reencontro na equipe nacional, para duelos das Eliminatórias da Copa

Raphael Veiga tem tido cada vez mais sua presença confirmada nas listas da seleção brasileira, e soma agora, sua terceira convocação seguida. Desta vez, o meia foi chamado pela primeira vez pelo novo comandante do Brasil, Fernando Diniz.

Esta não será a primeira e nem a segunda vez em que o meia do Palmeiras e o treinador da seleção trabalharão juntos. Em 2013, Fernando Diniz, com 39 anos, chegou para comandar o Audax-SP, clube no qual conheceu Raphael Veiga, na época com 18 anos. O segundo encontro dos dois foi em 2018, no Athletico-PR.

"Eu e o Diniz temos uma boa relação. Foi um cara que me ajudou muito, não só dentro de campo, mas fora de campo, eu comigo, como homem. Por mais que ele me conheça, por mais que esteja no futebol brasileiro, o que vai fazer eu permanecer aqui vai ser o que eu fizer nos treinamentos e jogos", comentou o jogador do Palmeiras em entrevista para a Fifa.