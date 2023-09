Brasileiro Ederson é indicado para prêmio de melhor goleiro do mundo na Bola de Ouro

Titular absoluto do Manchester City, o arqueiro conquistou a tríplice coroa com o clube inglês na temporada passada

O Brasil tem o seu primeiro indicado para os prêmios da Bola de Ouro 2023. O goleiro Ederson, do Manchester City, é um dos seis concorrentes ao Troféu Yashin, de melhor goleiro do mundo na última temporada.

A cerimônia, que premiará também o melhor jogador e melhor jogadora do planeta em 2022/23, além do melhor atleta sub-21, está prevista para acontecer no dia 30 de outubro deste ano. Entre as 30 candidatas para o troféu feminino, a atacante Debinha é a única representante brasileira. Por sua vez, entre os homens, Vinicius Júnior é o nome do Brasil.

Titular absoluto do Manchester City, Ederson conquistou a tríplice coroa com o clube inglês na temporada passada. O goleiro sagrou-se campeão do Campeonato Inglês, Copa da Inglaterra e Liga dos Campeões da Europa. Ao todo, foram 48 jogos disputados, com 34 vitórias, oito empates e seis derrotas, além de uma assistência. Ele sofreu 39 tentos.