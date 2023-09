Rodrygo e Casemiro se juntam à concentração da Seleção Brasileira para as Eliminatórias

Na madrugada desta terça-feira, mais três atletas se apresentaram à Seleção Brasileira para a disputa das Eliminatórias Sul-Americanas. Além de Rodrygo, Casemiro e Bruno Guimarães, o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, também se juntou à concentração.

Atacante do Real Madrid, Rodrygo esteve em campo na vitória do clube espanhol no último sábado, por 2 a 1 contra o Getafe, no Santiago Bernabéu. Ele também participou do último compromisso do Brasil, nos amistosos contra Guiné e Senegal, em junho deste ano.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Já o volante Casemiro, do Manchester United, atuou no domingo pela Premier League e foi derrotado pelo Arsenal de virada, por 3 a 1. Também pelo futebol inglês, Bruno Guimarães entrou em campo no último sábado pelo Newcastle, contra o Brighton, e perdeu por 3 a 1.