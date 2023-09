Botafogo x Flamengo ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Botafogo e Flamengo se enfrentam hoje, sábado, 02 de setembro (02/09), pela 22ª rodada do Brasileirão Série A 2023. A partida será disputada no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ), às 21 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV fechada SporTV e no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Líder do Brasileirão, o apoio da torcida deve continuar grande e a expectativa do Botafogo é vencer o rival pela segunda vez na competição. No primeiro turno, no Maracanã, o Alvinegro surpreendeu o então favorito por 3 a 2. Desta feita, é o Fogão que entra com favorito.