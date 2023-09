Athletico-PR x Atlético-MG ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Depois de ser eliminado na Libertadores, o Athletico-PR voltou seu foco para a competição nacional para tentar uma vaga no G6. Desde a derrota nos pênaltis para o Bolívar, foram uma vitória e dois empates para o Furacão, deixando a equipe na sétima colocação, com 33 pontos.

O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV fechada TNT, no canal do Youtube CazéTV, no canal da Twitch Casimito e no serviço de pay-per-view Rede Furacão. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Porém, para o duelo diante de sua torcida, o técnico Wesley Carvalho terá um desfalque em relação ao time que empatou em 2 a 2 contra o Fluminense na última rodada. O lateral esquerdo Vinicius Kauê, que foi expulso na ocasião, cumprirá suspensão contra os mineiros.

Do outro lado, o Atlético-MG está em recuperação no Brasileiro e subiu para a nona posição, com 30 pontos. Um fator que deu mais motivação ao Galo foi a inauguração da Arena MRV, que contou com uma vitória de 2 a 0 contra o Santos em sua estreia oficial.

No entanto, os comandados de Felipão jogarão longe de seus domínios desta vez. Ainda por cima, o treinador não poderá contar com o zagueiro Lemos e o volante Battaglia, que tomaram o terceiro amarelo. Alan Franco, que se machucou contra o Peixe, é outra baixa. (Com Gazeta Esportiva)



Athletico-PR x Atlético-MG ao vivo: onde assistir à transmissão

TNT: canal de TV fechada

canal de TV fechada CazéTV : canal do Youtube

: canal do Youtube Casimito : canal da Twitch

: canal da Twitch Rede Furacão: serviço de pay-per-view



Brasileirão Série A 2023 - Athletico-PR x Atlético-MG

Athletico-PR

Léo Link; Madson, Cacá, Thiago Heleno e Lucas Esquível; Fernandinho, Erick e Vidal; Cuello, Vitor Bueno e Vitor Roque.

Atlético-MG