Ceará x Criciúma ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Ceará e Criciúma se enfrentam hoje, sábado, 02 de setembro (02/09), pela 26ª rodada do Brasileirão Série B 2023. A partida será disputada na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), às 17 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV aberta Band e no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Para a partida, a principal ausência é do atacante Saulo Mineiro, que deixou o campo sentindo dores no empate por 2 a 2 contra o Tombense no último final de semana. Mancini confirmou que o jogador está fora do jogo. Quem também desfalca o Alvinegro de Porangabuçu é o lateral-esquerdo Willian Formiga. Chay e Nicolas retornam após período no departamento médico e ficam à disposição.