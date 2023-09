Goiás x Internacional ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Goiás e Internacional se enfrentam hoje, sábado, 02 de setembro (02/09), pela 22ª rodada do Brasileirão Série A 2023. A partida será disputada no Estádio da Serrinha, em Goiânia (GO), às 16 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Ambas as equipes estão próximas na tabela: enquanto o Esmeraldino é o 15º com 24 pontos, o Colorado está na 14ª colocação com 25. Com isso, o duelo será direto para duas equipes que precisam somar pontos para continuar longe da zona de rebaixamento.