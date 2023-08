Palmeiras x Vasco ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

No Vasco, o time deve ser praticamente o mesmo que iniciou a partida na vitória sobre o Atlético-MG, no último domingo. A únicas mudanças serão na zaga, com a entrada de Capasso no lugar do suspenso Léo, e na frente, com o retorno de Orellano, após cumprir suspensão. (Com Gazeta Esportiva)



Palmeiras x Vasco ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: serviço de pay-per-view



Brasileirão Série A 2023 - Palmeiras x Vasco

Palmeiras

Weverton; Mayke (Marcos Rocha), Gustavo Gómez (Luan), Murilo e Piquerez (Vanderlan); Richard Ríos, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Artur, Dudu (Breno Lopes) e Rony (Flaco López).

Vasco

Léo Jardim, Robson, Medel, Capasso e Lucas Piton; Zé Gabriel, Paulinho e Praxedes; Orellano (Serginho), Vegetti e Gabriel Pec.

Quando será Palmeiras x Vasco

Hoje, domingo, 27 de agosto (27/08), às 18h30min (horário de Brasília)