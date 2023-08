Grêmio x Cruzeiro ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Jogo do Brasileirão Série A 2023 entre Grêmio e Cruzeiro será disputado hoje, 27, e terá transmissão ao vivo. Confira onde assistir, horário e provável escalação

Grêmio e Cruzeiro se enfrentam hoje, domingo, 27 de agosto (27/08), pela 21ª rodada do Brasileirão Série A 2023. A partida será disputada na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS), às 19 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV fechada SporTV e no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Para este jogo, Renato Gaúcho voltará a contar com Kannemann, que volta de lesão, e Luis Suárez e Villasanti, que estavam suspensos. Por outro lado, o próprio treinador será desfalque, uma vez que foi expulso na Vila. Reinaldo também não vai para o jogo por suspensão e dará lugar a Cuiabano.