Atlético-MG x Santos ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Para este jogo, o técnico Diego Aguirre não poderá contar com Joaquim. O zagueiro está suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos. Além disso, o atacante Yeferson Soteldo sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo e virou baixa para o Peixe. Em compensação, o recém-contratado lateral direito Júnior Caiçara é novidade.

O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV aberta Globo e no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Do outro lado, o Atlético-MG ocupa a 11ª colocação do Brasileirão, com 27 pontos. O time vem de uma derrota de 1 a 0 para o Vasco, fora de casa. O técnico Felipão segue sem contar com os lesionados Igor Rabello, Zaracho e Hyoran. (Com Gazeta Esportiva)



Atlético-MG x Santos ao vivo: onde assistir à transmissão

Globo: canal de TV aberta

canal de TV aberta Premiere: serviço de pay-per-view



Brasileirão Série A 2023 - Atlético-MG x Santos

Atlético-MG

Everson; Saravia, Jemerson, Maurício Lemos e Arana; Otávio, Battaglia e Igor Gomes; Pavón, Hulk e Paulinho.

Santos

João Paulo; João Lucas, João Basso, Alex Nascimento e Dodô; Rodrigo Fernández, Tomás Rincón, Jean Lucas e Lucas Lima; Mendoza e Marcos Leonardo.

Quando será Atlético-MG x Santos

Hoje, domingo, 27 de agosto (27/08), às 16 horas (horário de Brasília)