Fortaleza x Coritiba ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Fortaleza e Coritiba se enfrentam hoje, domingo, 27 de agosto (27/08), pela 21ª rodada do Brasileirão Série A 2023. A partida será disputada no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE), às 18h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

O clube do Pici não possui desfalques por suspensão, mas tem baixas por lesão. Calebe (estiramento ligamentar no joelho direito) e Machuca (entorse no tornozelo direito) entraram há pouco tempo no departamento médico e não enfrentam o Coxa. Hércules e Pedro Rocha seguem no pós-operatório da lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo.