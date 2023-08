Lucas Paquetá é alvo de investigação por suposto envolvimento em apostas na Inglaterra

Paquetá atua no futebol inglês desde agosto de 2022, quando trocou o Lyon pelo West Ham. Nesta temporada, o nome do jogador foi ligado a um interesse do Manchester City

O brasileiro Lucas Paquetá está sendo investigado pela Federação Inglesa de Futebol (FA) por um suposto envolvimento em apostas esportivas, de acordo com o jornal Daily Mail.

Paquetá atua no futebol inglês desde agosto de 2022, quando trocou o Lyon pelo West Ham. Nesta temporada, o nome do jogador foi ligado a um interesse do Manchester City, que teria oferecido cerca de 70 milhões de libras para contratá-lo.

Segundo o veículo britânico, os Citizens teriam desistido da negociação após descobrirem das investigações nesta sexta-feira. A FA possui regras rígidas a respeito do envolvimento de atletas com apostas e, recentemente, puniu o jogador Ivan Toney, do Brentford, por oito meses de afastamento dos gramados.