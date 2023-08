Liga Saudita: quais jogadores famosos estão no futebol árabe?

O brasileiro Neymar Júnior também é o mais novo contratado do clube Al-Hilal , após acordo com o Paris Saint-Germain (PSG). Confira outros atletas famosos que estão fazendo parte da liga saudita.

Os clubes árabes têm investido em jogadores conhecidos do futebol, e assim, também têm aumentado a influência do país no cenário mundial do esporte, principalmente depois da contratação de nomes como Cristiano Ronaldo.

Jogadores famosos na Liga Saudita: Cristiano Ronaldo (Al-Nassr)

A contratação do ídolo português, no final de 2022, colocou o país em um outro patamar no cenário do futebol, facilitando a entrada de outros grandes jogadores. Cristiano Ronaldo está jogando no Al-Nassr e ganha um salário de mais de R$ 1 bilhão por ano.

Jogadores famosos na Liga Saudita: Romarinho (Al-Ittihad)

O atacante brasileiro também é um nome que se destaca na Arábia Saudita como o estrangeiro com mais gols no clube. Ele é contratado pelo Al-Ittihad desde de 2018 e recebe um salário de R$ 30 milhões anuais.

Jogadores famosos na Liga Saudita: Benzema (Al-Ittihad)

O centroavante francês foi contratado pelo clube saudita neste ano de 2023. Karim Benzema jogava no Real Madrid, mas fechou contrato com o Al-Ittihad até 2026, com o salário de R$ 1,05 bilhão por temporada, considerado um dos maiores salários de jogador do mundo.

Jogadores famosos na Liga Saudita: Roberto Firmino (Al-Ahli)



O atacante brasileiro Roberto Firmino foi contratado este ano pelo clube de futebol da Arábia Saudita Al-Ahli. O jogador, que atuava no Liverpool, assinou com o time até 2026, e recebe o salário de R$ 117,8 milhões por temporada, sendo um dos jogadores brasileiros mais bem pagos da atualidade.

Jogadores famosos na Liga Saudita: Anderson Talisca (Al-Nassr)

O futebolista Anderson Talisca joga no mesmo time do Cristiano Ronaldo, no Al-Nassr. Com o contrato renovado até 2026, o jogador ganha em torno de R$ 43 milhões por temporada.