Após mercado de transferências recorde, liga saudita começa atraindo interesse inédito

Depois de um mercado com transferências de grande repercussão midiática, a abertura do campeonato saudita de futebol, nesta sexta-feira (11), desperta um interesse até então inédito pelo torneio, mas também críticas ao país, acusado de querer melhorar a sua imagem graças a este tipo de operação no esporte.

Vários clubes sauditas conseguiram se apossar de grandes craques do futebol mundial nas últimas semanas, do francês Karim Benzema aos brasileiros Fabinho e Roberto Firmino, passando pelo senegalês Sadio Mané. Mas tudo começou seis meses antes com a contratação do português Cristiano Ronaldo pelo Al Nassr, em janeiro passado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em julho, o Al Hilal chegou a oferecer 300 milhões de euros (R$ 1,6 bilhão na cotação atual) para contratar o craque francês Kylian Mbappé, mas o astro do Paris Saint-Germain se recusou a se encontrar com os dirigentes daquele clube.

"A Arábia Saudita sonha em se tornar a Premier League inglesa", explica Simon Chadwick, professor de economia do esporte na Skema Business School, em Paris.

"A imprensa está atenta a isso e alguns torcedores se perguntam em qual canal poderão acompanhar a Saudi Pro League", acrescenta.

Apenas cinco anos depois de abrir suas fronteiras para turistas não-muçulmanos e permitir que as mulheres dirijam, a Arábia Saudita está tentando abrir sua sociedade conservadora, há muito fechada para influências estrangeiras.