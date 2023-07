Atlético-CE vence Maranhão e finaliza 1ª fase da Série D na vice-liderança do Grupo A2

William, aos 24 minutos do 2° tempo, marcou o gol da vitória da Águia da Precabura no Estádio Domingão, em Horizonte (CE)

O Atlético-CE venceu o Maranhão por 1 a 0 neste sábado, 22, no Estádio Domingão, em Horizonte (CE), pela 14ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. William, aos 24 minutos do 2° tempo, marcou o gol da vitória da Águia da Precabura.

Com o resultado, a equipe de Michel Lima encerra a 1ª fase da Série D na vice-liderança do Grupo A2, com 23 pontos. Em 14 partidas, o Atlético-CE obteve seis vitórias, cinco empates e três derrotas, com 22 gols marcados e 15 sofridos.

Na 2ª fase, o Atlético-CE de Michel Lima vai enfrentar o 3° lugar do Grupo A1. Disputam a vaga: Tuna Luso (PA) e Águia de Marabá (PA). A definição acontece neste sábado, às 19 horas (de Brasília).

Próxima fase

Os confrontos da 2ª fase da Série D acontecerão entre os dias 29 e 30 de julho (ida) e 05 ou 06 de agosto (volta), com equipes de melhores campanhas decidindo como mandante.

Resultados da 14ª rodada do Grupo A2 da Série D

Atlético-CE 1 x 0 Maranhão



Cordino 1 x 4 Caucaia



Tocantinópolis 1 x 1 Parnahyba



Fluminense-PI 0 x 2 Ferroviário

Classificados do Grupo A2 da Série D