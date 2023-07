Palmeirense ferida em briga próxima ao Allianz morre em São Paulo

Gabriela Anelli foi ferida durante briga generalizada no entorno do estádio Allianz Parque, durante o jogo entre Palmeiras e Flamengo, pelo Brasileirão

A torcedora palmeirense Gabriela Anelli, de 23 anos, morreu na manhã desta segunda-feira após ser ferida em confusão próxima ao Allianz Parque neste domingo, enquanto a bola rolava no estádio para Palmeiras x Flamengo, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. A informação foi compartilhada nas redes sociais pela família de Gabriela.

"Não dá para acreditar, Gabi uma menina com 23 anos, cheia de sonhos pela frente. Perdeu a vida por causa desses loucos, foi atingida por pura covardia. As pessoas estão ficando doentes por causa do futebol. A dor da família é imensurável, não dá para acreditar em tanta maldade nesse mundo e a justiça tão falha nesse Brasil! Nossa família não merece passar por esse luto, meu Deus. Descanse em paz, minha prima. Sua passagem na terra foi linda. Cuida da sua família aí de cima, nosso anjinho da guarda", publicou Mariana Anelli, prima de Gabriela.

Leia Mais Vojvoda destaca força do Fortaleza em casa e elogia estreia de Marinho: "Faltou o gol"

CBF divulga calendário das próximas rodadas da Série B; veja jogos do Ceará

Guto Ferreira exalta espírito de equipe do Ceará após vitória contra o Botafogo-SP

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A Polícia Militar de São Paulo confirmou instantes depois do episódio que duas pessoas ficaram feridas na confusão por estilhaços de garrafas. Uma delas, Gabriela, foi levada ao posto médico do estádio, mas por conta da gravidade de seu estado de saúde, foi logo encaminhada ao Pronto Socorro da Santa Casa, onde ficou internada.

A jovem, desde então, sofreu duas paradas cardíacas e acabou não resistindo aos ferimentos.

Lamentamos profundamente a morte da torcedora Gabriela Anelli, atingida por uma garrafa nas imediações do Allianz Parque, antes do jogo contra o Flamengo, no sábado. Não podemos aceitar que uma jovem de 23 anos seja vítima da barbárie em um ambiente que deveria ser de… pic.twitter.com/7kHJuPYYM4 — SE Palmeiras (@Palmeiras) July 10, 2023

Entenda a confusão

Durante a partida entre Palmeiras e Flamengo, no Allianz Parque, uma confusão se armou no entorno do estádio, na Rua Palestra Itália. A PM informou que a briga se iniciou quando dois flamenguistas se dirigiram ao portão A, gerando insatisfação de palmeirenses próximos.

A polícia interviu na desordem e precisou utilizar gás de pimenta para controlar a confusão. Os efeitos do gás foram sentidos dentro do estádio e o jogo foi paralisado por cerca de sete minutos.

Outra pessoa também ficou ferida na confusão, mas em estado menos grave e foi atendida no posto médico do estádio, disse a PM.