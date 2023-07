Grêmio x Botafogo ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Grêmio e Botafogo se enfrentam hoje, domingo, 09 de julho (09/07), pela 14ª rodada do Brasileirão Série A 2023. A partida será disputada na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS), às 18h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV a cabo SporTV e no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Em termos de escalação, o Grêmio segue com um sério problema. O atacante Luís Suárez sofre com dores no joelho direito, mostrando desconforto nos treinos que participa. Assim, é dúvida para este duelo e dificilmente começará jogando. Com isso, Vina fica de sobreaviso.

Pelo lado do Botafogo, uma mudança em relação ao triunfo sobre o Vasco: o lateral-esquerdo Marçal, recuperado de lesão no joelho esquerdo, volta ao time na vaga de Hugo. Já na direita, com Rafael fora da temporada por conta de lesão no joelho direito, o argentino Di Placido atua no setor. (Com Gazeta Esportiva)



Grêmio x Botafogo ao vivo: onde assistir à transmissão

SporTV: c anal de TV a cabo

anal de TV a cabo Premiere: serviço de pay-per-view



Brasileirão Série A 2023 - Grêmio x Botafogo

Grêmio

Gabriel Grando, João Pedro, Bruno Uvini,Walter Kannemann e Reinaldo; Villasanti, Mila, Bitello, Cristaldo e Ferreira; Vina.

Botafogo

Lucas Perri, Di Placido, Víctor Cuesta, Adryelson e Marçal; Tchê Tchê, Marlon Freitas e Eduardo; Júnior Santos, Tiquinho Soares e Luís Henrique.

Quando será Grêmio x Botafogo

Hoje, domingo, 09 de julho (09/07), às 18h30min (horário de Brasília)

Onde será Grêmio x Botafogo

Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)