Santos x Goiás ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Santos e Goiás se enfrentam hoje, domingo, 09 de julho (09/07), pela 14ª rodada do Brasileirão Série A 2023. A partida será disputada no estádio Vila Belmiro, em Santos (SP), às 11 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Em busca da sua primeira vitória no comando do Santos, Paulo Turra conta com quase todos jogadores à disposição. Apenas Felipe Jonatan e Alison, ambos com lesão no joelho, estão entregues ao Departamento Médico. Além disso, o clube tem seis jogadores afastados: Nathan, Lucas Pires, Soteldo, Ed Carlos, Ivonei e Daniel Ruiz.

Este será o último jogo do Peixe na Vila Belmiro antes da punição imposta pelo STJD. O órgão definiu que o clube terá que jogar oito partidas longe do estádio e com portões fechados.

Do outro lado, o Goiás vem de duas derrotas seguidas no Brasileirão. Na última rodada, o time perdeu para o lanterna Coritiba, em casa. (Com Gazeta Esportiva)



Santos x Goiás ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: serviço de pay-per-view



Brasileirão Série A 2023 - Santos x Goiás

Santos

João Paulo; João Lucas, Joaquim, Messias e Kevyson; Rodrigo Fernández, Sandry e Lucas Lima; Lucas Braga, Marcos Leonardo e Mendoza.

Goiás

Tadeu; Maguinho, Lucas Halter, Bruno Melo e Sander; Zé Ricardo, Luís Oyama, Morelli e Matheusinho; Matheus Peixoto e Anderson Oliveira.

Quando será Santos x Goiás

Hoje, domingo, 09 de julho (09/07), às 11 horas (horário de Brasília)

Onde será Santos x Goiás

Estádio Vila Belmiro, em Santos (SP)