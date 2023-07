Bragantino x São Paulo ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Bragantino e São Paulo se enfrentam hoje, domingo, 09 de julho (09/07), pela 14ª rodada do Brasileirão Série A 2023. A partida será disputada no estádio Nabi Abi Chedid, em Braganca Paulista (SP), às 16 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV Globo e no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Para o jogo, o técnico Dorival Júnior admitiu a possibilidade de poupar alguns jogadores, tendo em vista o duelo decisivo pela Copa do Brasil frente ao Palmeiras, na próxima quinta-feira. Com isso, nomes que foram substituídos no triunfo na última quarta-feira, Alan Franco, Calleri e Luciano, serão desfalques. O lateral Rafinha também podem ser preservado.

Para o embate, o técnico Pedro Caixinha poderá contar com a volta do atacante Vitinho, que estava suspenso na vitória contra o Corinthians. O zagueiro Nathan, recuperado de uma lesão no joelho, também deve reforçar a equipe. (Com Gazeta Esportiva)



Bragantino x São Paulo ao vivo: onde assistir à transmissão

Globo: c anal de TV

anal de TV Premiere: serviço de pay-per-view



Brasileirão Série A 2023 - Bragantino x São Paulo

Bragantino

Cleiton; Eduardo Santos, Luan Patrick e Juninho Capixaba; Jadsom, Matheus Fernandes, Lucas Evangelista, Eric Ramires e Vitinho; Thiago Borbas e Eduardo Sasha.

São Paulo

Rafael; Nathan, Arboleda, Diego Costa e Caio Paulista (Wellington); Pablo Maia, Gabriel Neves, Rodrigo Nestor e Alisson (Wellington Rato); Marcos Paulo e Juan (Pato).

Quando será Bragantino x São Paulo

Hoje, domingo, 09 de julho (09/07), às 16 horas (horário de Brasília)

Onde será Bragantino x São Paulo

Estádio Nabi Abi Chedid, em Braganca Paulista (SP)