Fluminense x Internacional ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Fluminense e Internacional se enfrentam hoje, domingo, 09 de julho (09/07), pela 14ª rodada do Brasileirão Série A 2023. A partida será disputada no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), às 16 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV Globo e no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Em termos de escalação o Internacional tem um problema. O meia Alan Patrick cumpre suspensão por acúmulo de cartões amarelos. Gustavo Campanharo é o mais cotado para a função, mas Carlos de Pena corre por fora. Grande contratação do clube nesta janela, Enner Valencia teve o nome regularizado no BID e vai ficar como opção no banco. O atacante foi um dos destaques do Equador na última Copa do Mundo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Para este jogo o Fluminense tem o retorno do zagueiro Nino, que cumpriu suspensão diante do São Paulo, e do volante André, recuperado de um quadro de desgaste muscular. Eles vão ocupar as vagas de Thiago Santos e Martinelli, respectivamente. O meia Danielzinho está regularizado e tem chance de começar jogando no posto do colombiano Jhon Arias, que foi expulso no Morumbi. (Com Gazeta Esportiva)



Fluminense x Internacional ao vivo: onde assistir à transmissão

Globo: c anal de TV

anal de TV Premiere: serviço de pay-per-view



Brasileirão Série A 2023 - Fluminense x Internacional

Fluminense

Fábio, Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Marcelo; André, Lima, Paulo Henrique Ganso e Danielzinho; Keno e Germán Cano.

Internacional

John, Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Rômulo, Gustavo Campanharo (De Pena), Johnny, Mauricio e Wanderson; Luiz Adriano.

Quando será Fluminense x Internacional

Hoje, domingo, 09 de julho (09/07), às 16 horas (horário de Brasília)

Onde será Fluminense x Internacional

Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)