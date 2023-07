Internacional x Cruzeiro ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Jogo do Brasileirão Série A 2023 entre Internacional e Cruzeiro será disputado hoje, 1º, e terá transmissão ao vivo. Confira onde assistir, horário e provável escalação

Internacional e Cruzeiro se enfrentam hoje, sábado, 1º de julho (1º/07), pela 13ª rodada do Brasileirão Série A 2023. A partida será disputada no estádio Beira Rio, em Porto Alegre (RS), às 21 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV a cabo SporTV e no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

O técnico Pepa não terá desfalques no time titular, mas não terá Wallisson, Daniel Jr. e Nikão como opções no banco, já que ficaram fora da lista de relacionados. O zagueiro Luciano Castán e Neto Moura retornam e devem começar no onze inicial.

Para a partida deste sábado, Mano Menezes não poderá contar com o zagueiro Nico Hernández, suspenso, e o atacante Pedro Henrique, lesionado. Jás as novidades são os retornos de Gabriel, Aránguiz e De Pena, que se recuperaram de lesão. (Com Gazeta Esportiva)

Internacional x Cruzeiro ao vivo: onde assistir à transmissão

SporTV : TV a cabo Sportv

: TV a cabo Sportv Premiere: serviço de pay-per-view



Brasileirão Série A 2023 - Internacional x Cruzeiro

Internacional

John; Igor Gomes (Bustos), Rodrigo Moledo (Mercado), Vitão e Renê; Rômulo, Jhonny e Alan Patrick; Mauricio, Wanderson e Luiz Adriano.

Cruzeiro

Rafael Cabral; William, Oliveira, Luciano Castán e Marlon; Neto Moura (Jussa), Filipe Machado e Mateus Vital; Wesley, Bruno Rodrigues e Gilberto.

Quando será Internacional x Cruzeiro

Hoje, sábado, 1º de julho (1º/07), às 21 horas (horário de Brasília)

Onde será Internacional x Cruzeiro

Estádio Beira Rio, em Porto Alegre (RS)