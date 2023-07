São Paulo x Fluminense ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

São Paulo e Fluminense se enfrentam hoje, sábado, 1º de julho (1º/07), pela 13ª rodada do Brasileirão Série A 2023. A partida será disputada no estádio do Morumbi, em São Paulo (SP), às 16 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Ambos os clubes chegam para o confronto classificados à próxima fase das respectivas competições continentais que disputam. O Fluminense foi o líder do Grupo D da Copa Libertadores, à frente de River Plate, Sporting Cristal-PER e The Strongest-BOL, e figura no pote 1 do sorteio de oitavas de final.

Pelo Brasileirão, o São Paulo foi derrotado pelo Cruzeiro, por 1 a 0, no Independência, e amargou o terceiro revés nos último quatro jogos no Nacional. Por sua vez, o Tricolor Carioca bateu o Bahia, por 2 a 1, no Maracanã. A equipe treinada por Fernando Diniz não perde no torneio desde o dia 28 de maio, quando foi superado pelo Corinthians, fora de casa. (Com Gazeta Esportiva)

São Paulo x Fluminense ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: serviço de pay-per-view



Brasileirão Série A 2023 - São Paulo x Fluminense

São Paulo

Rafael; Rafinha, Arboleda, Alan Franco (Diego Costa) e Patryck; Pablo Maia, Gabriel Neves, Rodrigo Nestor e Wellington Rato; Luciano e Juan.

Fluminense

Fábio; Samuel Xavier, Felipe Melo, Felipe Andrade (Thiago Santos) e Marcelo; Martinelli, Lima, Paulo Henrique Ganso e Jhon Arias; Keno e Germán Cano.

Quando será São Paulo x Fluminense

Hoje, sábado, 1º de julho (1º/07), às 16 horas (horário de Brasília)

Onde será São Paulo x Fluminense

Estádio do Morumbi, em São Paulo (SP)