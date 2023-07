Flamengo x Fortaleza ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Flamengo e Fortaleza se enfrentam hoje, sábado, 1º de julho (1º/07), pela 13ª rodada do Brasileirão Série A 2023. A partida será disputada no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), às 18h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

O rival do Leão, Flamengo, quer aproveitar a sequência de duas vitórias na temporada. Na última quarta-feira, 28, pela Copa Libertadores, o escrete Rubro-Negro goleou o Aucas, da Venezuela, por 4 a 0 e terminou em 2º lugar no seu grupo. Perante ao tricolor cearense, o clube não contará com Matheus França e Matheuzinho. Rodrigo Caio, Pablo e Vidal são dúvidas, pois ainda se recuperam de contusão.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Frente ao Atlético-MG, o camisa 4 leonino recebeu o terceiro cartão amarelo e por esse fator não viajou para o Rio de Janeiro com o restante da delegação. Fernando Miguel, Pedro Rocha e Zanocelo também permaneceram na capital cearense, no entanto, o motivo é lesão. O goleiro iniciou a transição física após estiramento ligamentar no joelho esquerdo.

Pedro se recupera de lesão ligamentar no joelho esquerdo, enquanto Zanocelo está com uma pubalgia. Marinho, recém-contratado, só poderá atuar a partir do dia 3 de julho, quando abre oficialmente a janela de transferências. A boa notícia para os tricolores é o retorno de Emanuel Brítez. O zagueiro ficou de fora contra o Galo por suspensão, mas já está apto para entrar em campo e deve formar dupla de zaga com Marcelo Benevenuto. (Com Victor Barros)

Flamengo x Fortaleza ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: serviço de pay-per-view



Brasileirão Série A 2023 - Flamengo x Fortaleza

Flamengo

4-4-2: Matheus Cunha; Wesley França, Fabrício Bruno (David Luiz), Leo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Gerson, De Arrascaeta (Victor Hugo) e Éverton Ribeiro; Éverton Cebolinha e Pedro (Gabigol). Técnico: Sampaoli.

Fortaleza

3-5-2: João Ricardo; Tinga, Benevenuto e Brítez; Yago Pikachu, Caio Alexandre, Hércules, Pochettino e Bruno Pacheco; Thiago Galhardo e Lucero. Téc: Vojvoda.

Quando será Flamengo x Fortaleza

Hoje, sábado, 1º de julho (1º/07), às 18h30min (horário de Brasília)

Onde será Flamengo x Fortaleza

Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)