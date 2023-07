Bahia x Grêmio ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Bahia e Grêmio se enfrentam hoje, sábado, 1º de julho (1º/07), pela 13ª rodada do Brasileirão Série A 2023. A partida será disputada no estádio do Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), às 18h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

O treinador Renato Gaúcho provavelmente não irá contar com Luis Suárez para o duelo do fim de semana. O atleta se queixou de dores no joelho direito e, de acordo com o presidente Alberto Guerra, o uruguaio vai embarcar com o elenco, mas não é certo que será relacionado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Uma baixa certa é o zagueiro Bruno Alves, que está emprestado pelo São Paulo. Seu contrato é válido até esta sexta-feira, mas para uma nova inscrição ser feita é necessário que a janela de transferência seja aberta.

Os outros desfalques são: Fábio, Geromel, Diego Souza, Jhonata Robert, Everton Galdino e Pepê, todos no Departamento Médico. (Com Gazeta Esportiva)

Bahia x Grêmio ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: serviço de pay-per-view



Brasileirão Série A 2023 - Bahia x Grêmio

Bahia

Marcos Felipe; Cicinho, Kanu, Vitor Hugo e Chávez; Rezende, Nicolás Acevedo e Cauly; Thaciano, Vinicius Mingotti e Ademir.

Grêmio

Gabriel Grande; João Pedro, Bruno Uvini, Kannemann, Reinaldo, Villasanti, Carballo; Bitello, Cristaldo e Cuiabano e Vina.

Quando será Bahia x Grêmio

Hoje, sábado, 1º de julho (1º/07), às 18h30min (horário de Brasília)

Onde será Bahia x Grêmio

Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)