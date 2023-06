Peñarol x América-MG ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Peñarol e América-MG se enfrentam hoje, quinta, 29 de junho (29/06), pela sexta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2023. A partida será disputada no estádio Centenário, em Montevidéu, Uruguai, às 21 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de streaming Paramount+. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



O Coelho é o terceiro colocado do Grupo F. Com sete pontos, a única possibilidade de se classificar é com uma vitória. Porém, mesmo que vença, precisa torcer por uma derrota do Millonarios contra o Defensa y Justicia que ainda elimine a diferença de saldo de gols entre ele e os colombianos.

Caso tudo isso aconteça, o América-MG terá uma vaga nos playoffs das oitavas de final, em que terá pela frente alguma equipe eliminada da Libertadores, que tenha ficado em terceiro lugar na fase de grupos. O duelo definirá quem avança para as oitavas de final da Sul-Americana.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A fase do América-MG não é das melhores. A equipe comandada por Vagner Mancini perdeu suas duas últimas partidas pelo Brasileirão e ocupa a penúltima colocação na competição, com apenas oito pontos somados nas 12 rodadas disputadas até o momento. (Com Gazeta Esportiva)



Peñarol x América-MG ao vivo: onde assistir à transmissão

Paramount+: Serviço de Streaming

Copa Sul-Americana 2023 - Peñarol x América-MG

Escalação provável

Peñarol

Cardozo; Matías Aguirregaray, Hernán Menosse, Léo Coelho, Valentin Rodríguez; Carlos Sánchez, Damián García (Sebástian Cristóforo), Santiago Homencheko; Nicolás Rossi, Matías Arezo e Brian Mansilla (Kevin Méndez).

América-MG

Pasinato; Mateus Henrique (Danilo Avelar), Maidana, Éder, Marlon; Lucas Kal, Juninho, Benítez (Breno); Felipe Azevedo (Mastriani), Everaldo e Aloísio.

Quando será Peñarol x América-MG

Hoje, quinta, 29 de junho (29/06), às 21 horas

Onde será Peñarol x América-MG

Estádio Centenário, em Montevidéu, Uruguai