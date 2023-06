Santos x Blooming ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Santos e Blooming se enfrentam hoje, quinta, 29 de junho (29/06), pela sexta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2023. A partida será disputada no estádio Vila Belmiro, em Santos (SP), às 19 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV a cabo ESPN e no serviço de streaming STAR+. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



Ambas as equipes já estão eliminadas do torneio. O Santos está na terceira colocação do grupo E, com quatro pontos, seis a menos que o Audax Italiano, que está em segundo. O líder é o Newell's Old Boys, com 15. Os bolivianos estão na lanterna, com zero.

O Alvinegro Praiano, no entanto está muito pressionado. O time não vence há 10 partidas, com cinco empates e cinco derrotas. Com isso, a diretoria demitiu Odair Hellmann e acertou a contratação de Paulo Turra. (Com Gazeta Esportiva)



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Santos x Blooming ao vivo: onde assistir à transmissão

ESPN: Canal de TV a cabo

Canal de TV a cabo STAR+: Serviço de Streaming

Copa Sul-Americana 2023 - Santos x Blooming

Escalação provável

Santos

João Paulo; Cadu, Luiz Felipe, Alex Nascimento e Kevyson; Camacho, Sandry e Miguelito; Ângelo (Lucas Braga), Deivid e Lucas Barbosa.

Blooming

Braulio Uraezaña; Miguel Becerra, Miranda, Guimer Justiniano e Denilson Durán; Arauz, Siles, Arismendi, Rafinha e Arce; Sinisterra.

Quando será Santos x Blooming

Hoje, quinta, 29 de junho (29/06), às 19 horas

Onde será Santos x Blooming

Estádio Vila Belmiro, em Santos (SP)