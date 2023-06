Palmeiras x Bolívar ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Palmeiras e Bolívar se enfrentam hoje, quinta, 29 de junho (29/06), pela sexta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2023. A partida será disputada no estádio Allianz Parque, em São Paulo (SP), às 21 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV a cabo ESPN e no serviço de streaming Star+. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



Com cinco rodadas disputadas, o Palmeiras ocupa a segunda posição da chave, com 12 pontos, mesma pontuação que o líder, Bolívar. Com isso, apenas a vitória interessa para os comandados de Abel Ferreira.

Para conquistar o objetivo, o Verdão precisará se reencontrar na temporada. No momento, a equipe está numa sequência de duas derrotas seguidas, para Bahia e Botafogo, ambas pelo Campeonato Brasileiro. (Com Gazeta Esportiva)



Palmeiras x Bolívar ao vivo: onde assistir à transmissão

ESPN : Canal de TV aberta

: Canal de TV aberta STAR+: Serviço de Streaming

Copa Libertadores 2023 - Palmeiras x Bolívar

Escalação provável

Palmeiras

Weverton; Mayke, Luan, Gustavo Gómez e Piquerez; Fabinho (Richard Ríos), Gabriel Menino e Raphael Veiga; Artur, Dudu e Rony.

Bolívar

Lampe; Bentaberry, Ferreyra, José Sagredo e Miguel Villarroel; Villamil, Justiniano e Roberto Carlos Fernández; Chávez, Rodríguez e Fernández.

Quando será Palmeiras x Bolívar

Hoje, quinta, 29 de junho (29/06), às 21 horas

Onde será Palmeiras x Bolívar

Estádio Allianz Parque, em São Paulo (SP)