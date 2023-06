Botafogo x Magallanes ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Botafogo e Magallanes se enfrentam hoje, quinta, 29 de junho (29/06), pela sexta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2023. A partida será disputada no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ), às 21 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de streaming Paramount+. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



Além de viver a indefinição da situação do técnico Luís Castro, que tem propostas de fora e só vai se posicionar depois do jogo, o Alvinegro precisa vencer, de preferência por uma boa diferença de gols. O Botafogo divide a liderança da chave com a LDU do Equador, ambos com nove pontos. Além disso estão empatados no saldo de gols, que é o primeiro critério de desempate.

Os brasileiros lideram por conta dos gols marcados (9 a 7). Assim o Botafogo, para ficar em primeiro lugar e passar para as oitavas diretamente, precisa vencer o jogo por uma diferença de gols igual ou maior que um eventual triunfo da LDU sobre o César Vallejo do Peru. Equatorianos e peruanos se enfrentam no mesmo horário, em Quito. O César Vallejo, com quatro pontos, e o Magallanes, lanterna com três, estão eliminados.

Para este jogo o treinador não definiu a equipe que vai a campo. Mas deve manter a base que vem jogando pela obrigação de ganhar. A partida deve marcar a despedida do zagueiro Joel Carli do futebol. Ele deve assumir uma função de gerente no clube. (Com Gazeta Esportiva)



Botafogo x Magallanes ao vivo: onde assistir à transmissão

Paramount+: Serviço de Streaming

Copa Sul-Americana 2023 - Botafogo x Magallanes

Escalação provável

Botafogo

Lucas Perri, Rafael, Víctor Cuesta, Adryelson e Hugo; Marlon Freitas, Danilo Barbosa e Eduardo; Júnior Santos, Tiquinho Soares e Luís Henrique.

Magallanes

Matías Rodríguez, Fernando Piñero, Matías Vásquez, Nicolás Berardo e Julián Alfaro; Tomás Aránguiz, Yorman Zapata, Felipe Espinoza e Ignacio Flores; Carlos Villanueva e Jeafran Canales Céspedes.

Quando será Botafogo x Magallanes

Hoje, quinta, 29 de junho (29/06), às 21 horas

Onde será Botafogo x Magallanes

Estádio Vila Belmiro, em Botafogo (SP)