São Paulo x Tigre ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

São Paulo e Tigre se enfrentam hoje, terça, 27 de junho (27/06), pela sexta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2023. A partida será disputada no estádio do Morumbi, em São Paulo (SP), às 21h30min (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV aberta SBT e no serviço de streaming Paramount+. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

São Paulo e Tigre já confirmaram a classificação para a próxima fase da Copa Sul-Americana, mas entrarão em campo em busca da vaga direta às oitavas de final, dada ao primeiro colocado de cada grupo. Já os segundos colocados das chaves terão de disputar um mata-mata extra contra os terceiros colocados dos grupos da Libertadores.

Para o confronto, o técnico Dorival Jr. não poderá contar com Rodrigo Nestor. O jovem Rodriguinho deve ganhar mais uma oportunidade entre os titulares. Outras mudanças são possíveis em busca de preservar alguns atletas do elenco. (Com Gazeta Esportiva)

São Paulo x Tigre ao vivo: onde assistir à transmissão

SBT : canal de TV aberta

: canal de TV aberta Paramount+: serviço de streaming



Copa Sul-Americana 2023 - São Paulo x Tigre

Escalações prováveis

São Paulo

Rafael; Nathan (Raí Ramos), Arboleda, Alan Franco (Beraldo) e Caio Paulista; Luan (Pablo Maia), Gabriel Neves e Rodriguinho; Marcos Paulo, Luciano e Juan.

Tigre

Marinelli; Blondel, Cabrera, Luciatti e Montoya; Menossi, Prediger, Armoa, Molinas e Colidio; Retegui.

Quando será São Paulo x Tigre

Hoje, terça, 27 de junho (27/06), às 21h30min (horário de Brasília)

Onde será São Paulo x Tigre

Estádio do Morumbi, em São Paulo (SP)