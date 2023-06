Athletico-PR x Alianza Lima ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Repórter do caderno de Esportes

Iara Costa Repórter do caderno de Esportes

Athletico-PR e Alianza Lima se enfrentam hoje, terça, 27 de junho (27/06), pela sexta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2023. A partida será disputada no Arena da Baixada, em Curitiba (PR), às 19 horas (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV a cabo ESPN e no serviço de streaming STAR+. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

O Athletico-PR, já garantido nas oitavas de final, é líder do grupo G e precisa vencer o adversário para cravar a primeira colocação na próxima etapa. Caso o time tropece, há riscos de o Atlético-MG assumir o topo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os desfalques da equipe para o confronto segue sendo o lateral esquerdo Fernando, que sofreu uma grave lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e deve retornar aos gramados apenas ano que vem. (Com Gazeta Esportiva)

Athletico-PR x Alianza Lima ao vivo: onde assistir à transmissão

ESPN : canal de TV a cabo

: canal de TV a cabo STAR+: serviço de streaming

Copa Libertadores 2023 - Athletico-PR x Alianza Lima

Escalações prováveis

Athletico-PR

Bento; Madson, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Kauê; Vitor Bueno, Hugo Moura (Fernandinho), Erick e Christian; Canobbio e Vitor Roque.

Alianza Lima

Campos; Vilchez, Miguez, García e Puyén; Concha, Ballón e Peña; Téllez, Rodríguez e Barcos.

Quando será Athletico-PR x Alianza Lima

Hoje, terça, 27 de junho (27/06), às 19 horas (horário de Brasília)

Onde será Athletico-PR x Alianza Lima

Arena da Baixada, em Curitiba (PR)