Fluminense x Sporting Cristal ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Iara Costa Repórter do caderno de Esportes

Fluminense e Sporting Cristal se enfrentam hoje, terça, 27 de junho (27/06), pela sexta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2023. A partida será disputada no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), às 21 horas (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de streaming Paramount+. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

O Fluminense só vai ter seu time anunciado minutos antes do confronto. Mas o zagueiro Felipe Melo, poupado na última partida, está livre de dores no joelho direito e deve voltar ao time. Assim vai formar dupla com Nino.

Para este jogo, o time de Tiago Nunes não terá o atacante Joao Grimaldo, com lesão na perna direita. Ele fica de fora e cede o posto a Alejandro Hohberg. O destaque do time é o artilheiro brasileiro Brenner, ex-Botafogo. (Com Gazeta Esportiva)

Fluminense x Sporting Cristal ao vivo: onde assistir à transmissão

Paramount+: serviço de streaming



Escalações prováveis

Fluminense

Fábio, Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Marcelo; André, Lima, Paulo Henrique Ganso e Jhon Arias; Keno e Germán Cano.

Sporting Cristal

Renato Solís, Jhilmar Lora, Rafael Lutiger, Ignácio Oliver e Leonardo Díaz; Leandro Sosa, Martin Tavara, Gabriel Alfaro e Yoshimar Yotún; Alejandro Hohberg e Brenner.

Quando será Fluminense x Sporting Cristal

Hoje, terça, 27 de junho (27/06), às 21 horas (horário de Brasília)

Onde será Fluminense x Sporting Cristal

Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)