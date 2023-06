Libertad x Atlético-MG ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Libertad e Atlético-MG se enfrentam hoje, terça, 27 de junho (27/06), pela sexta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2023. A partida será disputada no estádio Defensores del Chaco, em Assunção, Paraguai, às 19 horas (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV a cabo ESPN e no serviço de streaming STAR+. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

O técnico Felipão, que ainda não triunfou à frente da equipe, não poderá contar com o meia Hyoran e o zagueiro Bruno Fuchs, lesionados, e se juntam a Pedrinho e Allan na lista dos desfalques. Por outro lado, o Galo terá o retorno do zagueiro Mauricio Lemos, que deve ser titular na defesa ao lado de Jemerson.

Por fim, o Libertad não entra em campo desde o dia 9 de junho, pelo Campeonato Paraguaio. No último compromisso, a equipe empatou em 1 a 1 com o Sportivo Ameliano, pela última rodada do Apertura do nacional. O resultado, portanto, foi o suficiente para garantir o título do primeiro turno da competição ao time treinado por Daniel Garnero. (Com Gazeta Esportiva)

Libertad x Atlético-MG ao vivo: onde assistir à transmissão

ESPN : canal de TV a cabo

: canal de TV a cabo STAR+: serviço de streaming

Copa Libertadores 2023 - Libertad x Atlético-MG

Escalações prováveis

Libertad

Martín Silva; Iván Piris, Diego Vieira, Alexander Barboza e Matias Espinoza; Lucas Sanabria, Alvaro Campuzano e Diego Gómez; Héctor Villalba, Enso González e Óscar Cardozo.

Atlético-MG

Everson; Mariano (Saravia), Mauricio Lemos (Igor Rabello), Jemerson e Guilherme Arana; Matías Zaracho, Rodrigo Battaglia e Edenílson (Igor Gomes); Cristian Pavón, Paulinho e Hulk.

Quando será Libertad x Atlético-MG

Hoje, terça, 27 de junho (27/06), às 19 horas (horário de Brasília)

Onde será Libertad x Atlético-MG

Defensores del Chaco, em Assunção (PAR)