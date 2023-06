Santos x Flamengo ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Santos e Flamengo se enfrentam hoje, domingo, 25 de junho (25/06), pela 12ª rodada do Brasileirão Série A 2023. A partida será disputada na Vila Belmiro, em Santos (SP), às 18h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Em meio à má fase, a diretoria alvinegra promoveu uma mudança no comando técnico. Odair Hellmann foi demitido, e Paulo Turra chega para dirigir o clube. Entretanto, o ex-treinador do Athletico-PR não fará sua estreia contra o Flamengo, já que seu nome só será oficializado no Boletim Informativo Diário da CBF (BID) na segunda-feira.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Dessa forma, o Peixe será comandado por Claudiomiro, integrante da comissão técnica fixa. O interino não poderá contar com o lateral esquerdo Felipe Jonatan e o volante Alison. Ambos estão lesionados. Já Soteldo é dúvida, mas treinou normalmete neste sábado. O meia-atacante recebeu uma pancada na derrota de 2 a 0 para o Corinthians e saiu no intervalo.

No Flamengo, o técnico Jorge Sampaoli deve ter o retorno do atacante Gabigol, que foi desfalque contra o Red Bull devido a uma lesão no quadríceps. Outro que volta a ficar à disposição é o atacante Matheus França, recuperado de uma tendinite no joelho. (Com Gazeta Esportiva)



Santos x Flamengo ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: serviço de pay-per-view



Brasileirão Série A 2023 - Santos x Flamengo

Santos

João Paulo; João Lucas, Messias, Joaquim e Gabriel Inocêncio; Rodrigo Fernández, Dodi e Lucas Lima; Soteldo (Ângelo), Marcos Leonardo e Mendoza.

Flamengo

Matheus Cunha, Varela, Fabrício Bruno, David Luiz e Ayrton Lucas; Pulgar, Thiago Maia, Gerson e Arrascaeta; Gabigol (Pedro) e Everton Cebolinha.

Quando será Santos x Flamengo

Hoje, domingo, 25 de junho (25/06), às 18h30min (horário de Brasília)

Onde será Santos x Flamengo

Vila Belmiro, em Santos (SP)