Palmeiras x Botafogo ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Palmeiras e Botafogo se enfrentam hoje, domingo, 25 de junho (25/06), pela 12ª rodada do Brasileirão Série A 2023. A partida será disputada no Allianz Parque, em São Paulo (SP), às 16 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV Globo e no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Para o confronto, Abel não terá Gabriel Menino à disposição. O volante tomou cartão amarelo diante do Esquadrão de Aço e terá que cumprir suspensão automática devido ao acúmulo de cartões amarelos.

Com isso, o Palmeiras deve ter Richard Ríos no onze titular para o importantíssimo duelo diante da Estrela Solitária. Outra alternativa é voltar Zé Rafael para a função e acionar Fabinho como primeiro volante.

A Estrela Solitária terá o reforço do meia Eduardo, que cumpriu suspensão diante do Cuiabá. Ele reaparece na vaga de Danilo Barbosa. O zagueiro Adryelson, com quadro de desgaste muscular, é dúvida. Se ele não atuar, Sampaio vai ser o companheiro de Victor Cuesta no setor. (Com Gazeta Esportiva)



Palmeiras x Botafogo ao vivo: onde assistir à transmissão

Globo: canal de tv aberta

canal de tv aberta Premiere: serviço de pay-per-view



Brasileirão Série A 2023 - Palmeiras x Botafogo

Palmeiras

Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Luan (Murilo) e Piquerez; Zé Rafael, Richard Ríos (Fabinho) e Raphael Veiga; Artur, Dudu e Rony.

Botafogo

Lucas Perri; Rafael, Victor Cuesta, Adryelson e Hugo; Tchê Tchê, Marlon Freitas e Eduardo; Júnior Santos, Tiquinho Soares e Víctor Sá.

Quando será Palmeiras x Botafogo

Hoje, domingo, 25 de junho (25/06), às 16 horas (horário de Brasília)

Onde será Palmeiras x Botafogo

Allianz Parque, em São Paulo (SP)