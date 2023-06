América-MG x Internacional ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

América-MG e Internacional se enfrentam hoje, domingo, 25 de junho (25/06), pela 12ª rodada do Brasileirão Série A 2023. A partida será disputada no estádio Independência, em Belo Horizonte (MG), às 18h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

O Internacional bateu o Coritiba por 1 a 0, com gol de pênalti cobrado por Pedro Henrique, no estádio Couto Pereira, nesta quinta-feira. Apesar da vitória, o Colorado perdeu o zagueiro Gabriel Mercado para a próxima partida, por levar o terceiro cartão amarelo.

Além disso, o atacante Wanderson ficou fora da partida contra o Coxa e segue como dúvida para o compromisso contra o América-MG. Se sua ausência for confirmada, ele se junta a Carlos de Pena, Mauricio, Gabriel e Charles Aránguiz como desfalques certos.

Já o Coelho perdeu no último jogo para o Grêmio, em Porto Alegre, por 3 a 1. A equipe saiu na frente do placar com o gol de Danilo Avelar, mas teve o zagueiro Éder expulso e levou a virada. O goleiro Matheus Cavichioli falhou no primeiro tempo e marcou contra.

Ao lado do suspenso Éder, os jogadores Dadá Belmonte, Mikael, Ricardo Silva, Mateusinho e Adyson estão fora por lesão. Há a expectativa de que Mateus Pasinato assuma a titularidade no gol do América-MG, enquanto Benítez pode retornar ao banco de reservas. (Com Gazeta Esportiva)



América-MG x Internacional ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: serviço de pay-per-view



Brasileirão Série A 2023 - América-MG x Internacional

América-MG

Mateus Pasinato (Matheus Cavichioli); Marcinho, Wanderson, Maidana e Danilo Avelar; Lucas Kal, Breno (Alê) e Juninho; Felipe Azevedo (Leandro Martínez), Aloísio e Everaldo.

Internacional

John; Fabricio Bustos, Vitão (Nico Hernández), Rodrigo Moledo e Renê; Rómulo, Jean Dias e Johnny; Alan Patrick, Pedro Henrique e Luiz Adriano.

Quando será América-MG x Internacional

Hoje, domingo, 25 de junho (25/06), às 18h30min (horário de Brasília)

Onde será América-MG x Internacional

Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG)