Grêmio x Coritiba ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Iara Costa Repórter do caderno de Esportes

Jogo do Brasileirão Série A 2023 entre Grêmio e Coritiba será disputado hoje, 25, e terá transmissão ao vivo. Confira onde assistir, horário e provável escalação

Grêmio e Coritiba se enfrentam hoje, domingo, 25 de junho (25/06), pela 12ª rodada do Brasileirão Série A 2023. A partida será disputada na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS), às 16 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV Globo e no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Para o jogo, Renato Gaúcho contará com os retornos dos zagueiros Kannemann e Bruno Uvini, que cumpriram suspensão contra o América-MG. O volante Carballo, que foi desfalque na última rodada por ter servido à seleção uruguaia, também volta a ser opção.

Por outro lado, o Coritiba faz um péssimo começo de Campeonato Brasileiro. O clube paranaense ainda não venceu e tem apenas quatro pontos conquistados em 11 rodadas. Na última partida, o Coxa foi derrotado para o Internacional por 1 a 0 em casa.

O treinador Antônio Carlos Zago deve manter a mesma formação do time que entrou em campo na quinta-feira no Couto Pereira. (Com Gazeta Esportiva)



Grêmio x Coritiba ao vivo: onde assistir à transmissão

Globo: canal de tv aberta

canal de tv aberta Premiere: serviço de pay-per-view



Brasileirão Série A 2023 - Grêmio x Coritiba

Grêmio

Gabriel Grando; Bruno Uvini, Kannemann e Bruno Alves; João Pedro, Villasanti, Carballo, Bitello e Reinaldo; Cristaldo e Suárez.

Coritiba

Gabriel; Jean Pedroso, Kuscevic e Thiago Dombroski; Robson, Bruno Gomes, Andrey, Marcelino Moreno e Jamerson; Alef Manga e Zé Roberto.

Quando será Grêmio x Coritiba

Hoje, domingo, 25 de junho (25/06), às 16 horas (horário de Brasília)

Onde será Grêmio x Coritiba

Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)