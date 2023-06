Seleção brasileira não sofria quatro gols desde o 7 a 1 da Copa do Mundo de 2014

Repórter do caderno de Esportes

Sob o comando do interino Ramon Menezes, a seleção brasileira foi superada por Senegal em 4 a 2, em amistoso nesta terça-feira, 20, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, Portugal. A equipe verde e amarela não tomava quatro gols em um revés desde a goleada sofrida contra a Alemanha, por 7 a 1, na Copa do Mundo de 2014.

Na atual temporada, o Brasil conta com três amistosos disputados, com duas derrotas e uma vitória contabilizada. Nesses jogos, a amarelinha marcou sete gols e foi vazada sete vezes.

O jogo desta quarta-feira, 20, o último jogo da seleção brasileira antes do início das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. A Amarelinha estreia na competição contra a Bolívia, em casa, para depois jogar com o Peru longe de seus domínios.

Como foi a partida

Em uma partida de seis gols nesta terça-feira, 20, a seleção brasileira, comandada pelo interino Ramon Menezes, até saiu na frente do placar, mas tomou a virada para Senegal e saiu derrotada por 4 a 2 no Estádio José Alvalade, em Lisboa. Habib Diallo, Marquinhos (contra) e Mané (duas vezes) marcaram para a seleção senegalesa, enquanto Lucas Paquetá e Marquinhos anotaram para o Brasil. (Com Gazeta Esportiva)