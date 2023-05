Sem Hércules, seleção brasileira anuncia convocação para amistosos contra Guiné e Senegal

O técnico interino da seleção brasileira, Ramon Menezes, divulgou neste domingo, 28, os 23 convocados para os amistosos do Brasil em junho pela Data Fifa, contra Guiné e Senegal. O anúncio foi feito na sede da CBF, no Rio de Janeiro.

A lista conta com cinco atletas que farão sua estreia com a amarelinha, incluindo dois aletas que atuam no Brasil: o lateral Ayrton Lucas, do Flamengo, e o zagueiro Nino, do Fluminense. Apesar de ter tido os documentos solicitados pela CBF, o volante Hércules, do Fortaleza, não apareceu entre os convocados. Ramon também optou por chamar 14 jogadores que estiveram na última Copa do Mundo, no Catar.



Os próximos compromissos do Brasil acontecerão na Europa. No dia 17 de junho, em Barcelona, a Seleção encara Guiné. Em seguida, o time mede forças com Senegal, no dia 20, em Lisboa.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Confira lista dos convocados pela seleção brasileira:

Goleiros: Ederson (Manchester City), Alisson (Liverpool) e Weverton (Palmeiras);

Laterais: Danilo (Juventus), Vanderson (Monaco), Alex Telles (Sevilha) e Ayrton Lucas (Flamengo);

Zagueiros: Ibanez (Roma), Éder Militão (Real Madrid), Marquinhos (PSG) e Nino (Fluminense);

Meio-campistas: André (Fluminense), Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United) e Joelinton (Newcastle);

Atacantes: Lucas Paquetá (West Ham), Malcolm (Zenit); Pedro (Flamengo), Richarlison (Tottenham), Rodrygo (Real Madrid), Rony (Palmeiras), Vinícius Júnior (Real Madrid) e Raphael Veiga (Palmeiras).