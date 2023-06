Vini Jr. na Netflix: plataforma anuncia documentário sobre a carreira do jogador

A Netflix anunciou nesta terça-feira, 13, a produção do primeiro documentário sobre a carreira do craque brasileiro Vinícius Jr. O projeto está em desenvolvimento desde setembro de 2022 e tem estreia prevista para 2025.

Na obra, os fãs poderão conhecer os bastidores da vida do atleta de 22 anos, revelado pelo Flamengo e atualmente um dos principais jogadores do Real Madrid, da Espanha. Se, para muitos, marcar o gol do título da final de uma Champions League 2021/22 pelo time merengue seria o seu ponto alto da carreira, para Vini Jr. isso é apenas o começo.

Além de ser uma das estrelas do clube espanhol mais vitorioso do planeta, o brasileiro também é destaque da seleção brasileira. E, mais recentemente, se tornou um porta-voz poderoso contra o racismo dentro e fora de campo.

“Poder contar minha história e inspirar garotas e garotos de todo o mundo a seguir uma trajetória de sucesso no esporte é o que mais me inspira neste projeto", comenta Vini Jr. sobre o documentário. "O futebol tem um papel transformador para jovens, especialmente no Brasil, e este filme pode levar esse poder de transformação para o mundo inteiro", comentou o ponta.

O documentário produzido pela Netflix é uma parceria com a Conspiração e tem roteiro de Emílio Domingos e direção de Andrucha Waddington.