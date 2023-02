Ancelotti e CBF negam acordo para o técnico assumir a seleção brasileira

A busca da CBF por um nome para o comando da Seleção continua. Após o treinador do Real Madrid, Carlo Ancelotti, voltar a ser citado como um dos possíveis candidatos ao cargo, o próprio técnico negou a possibilidade nesta sexta-feira, 10.

"Eu não ouvi falar. A situação é simples, tenho contrato até 2024″, disse o italiano, em entrevista coletiva antes da final do Mundial de Clubes, contra o Al-Hilal.

O nome de Ancelotti voltou a ganhar força para assumir o Brasil depois que a ESPN divulgou uma matéria afirmando que o treinador já teria dito "sim" à CBF. O comandante do Real Madrid deixaria o clube na metade do ano para assumir a Seleção, com contrato válido até a Copa do Mundo de 2026. A reportagem cita que CBF e treinador não anunciariam o acerto devido ao vínculo de Ancelotti com o clube espanhol.

Por enquanto, o cargo deixado por Tite continua vago. Com a primeira Data Fifa do ano em março, a CBF precisará se adiantar para conseguir um nome até a volta do Brasil aos gramados. As Eliminatórias para a próxima Copa têm seu início previsto para o mês de junho.

