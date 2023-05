São Paulo x Goiás ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

São Paulo e Goiás se enfrentam hoje, sábado, 27 de maio (27/05), pela oitava rodada do Brasileirão Série A 2023. A partida será disputada no estádio do Morumbi, em São Paulo (SP), às 21 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV a cabo SporTV e no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Para essa partida o técnico Dorival Júnior segue contando com dois desfalques de peso. Arboleda, com fadiga muscular na região posterior da coxa esquerda, e Rodrigo Nestor, com fadiga muscular no reto femoral direito, continuam em tratamento no CT da Barra Funda e não serão relacionados.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em contrapartida, David, recuperado de um trauma no joelho direito, e Jhegson Méndez, livre das dores no pé direito, tendem a figurar no banco de reservas do São Paulo na partida deste sábado contra o Goiás.

Para o confronto com o Tricolor o técnico Emerson Ávila não contará com Zé Ricardo. O volante terá que cumprir suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo e pode ser substituído por Apodi, improvisado, ou por Felipe Ferreira. (Com Gazeta Esportiva)



São Paulo x Goiás ao vivo: onde assistir à transmissão

SporTV: canal de TV a cabo

canal de TV a cabo Premiere: serviço de pay-per-view



Brasileirão Série A 2023 - São Paulo x Goiás

São Paulo

Rafael; Rafinha, Diego Costa, Beraldo e Caio Paulista; Pablo Maia, Alisson e Michel Araújo; Wellington Rato, Luciano e Calleri.

Goiás

Tadeu; Maguinho (Apodi), Lucas Halter, Bruno Melo e Sander; Felipe Ferreira (Apodi), Willian, diego e Alesson; Matheus Peixoto e Palacios.

Quando será São Paulo x Goiás

Hoje, sábado, 27 de maio (27/05), às às 21 horas (horário de Brasília)

Onde será São Paulo x Goiás

Morumbi, em São Paulo (SP)