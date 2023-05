Flamengo x Cruzeiro ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Flamengo e Cruzeiro se enfrentam hoje, sábado, 27 de maio (27/05), pela oitava rodada do Brasileirão Série A 2023. A partida será disputada no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), às 18h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Sampaoli tem muitos problemas para escalar o Flamengo. Os meias Everton Ribeiro e Arrascaeta sofrem com problemas musculares e dificilmente estarão em campo. A dupla deve ser preservada para a decisão da vaga nas quartas de final da Copa do Brasil, na próxima quinta-feira, contra o Fluminense. Os atacantes Bruno Henrique e Matheus França, por outro lado, devem ficar à disposição.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Do lado da Raposa, o técnico Pepa poderá contar com o meia-atacante Mateus Vital, ausente nas últimas três partidas, mas perdeu o volante Ramiro, que sofreu lesão no joelho. No ataque, a dúvida é entre manter Henrique Dourado ou retornar com Gilberto. (Com Gazeta Esportiva)



Flamengo x Cruzeiro ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: serviço de pay-per-view



Brasileirão Série A 2023 - Flamengo x Cruzeiro

Flamengo

Matheus Cunha (Santos), Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Thiago Maia, Gerson e Victor Hugo (Matheus França); Gabigol e Pedro. Técnico: Jorge Sampaoli

Cruzeiro

Rafael Cabral; William, Lucas Oliveira, Luciano Castán e Marlon; Filipe Machado, Neto Moura e Wallisson (Mateus Vital); Bruno Rodrigues, Wesley e Gilberto (Henrique Dourado). Técnico: Pepa

Quando será Flamengo x Cruzeiro

Hoje, sábado, 27 de maio (27/05), às 18h30min (horário de Brasília)

Onde será Flamengo x Cruzeiro

Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)